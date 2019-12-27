В МОК не исключают пересмотра выигранных в спортивном суде дел российских атлетов

СЕГОДНЯ 22:05 2019-12-27T23:06:03+03:00

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В Международном Олимпийском комитете (МОК) не исключают пересмотра выигранных дел в отношении российских спортсменов. Речь о делах атлетов, которые рассматривали в Спортивном арбитражном суде. Спортсмены были оправданы, но расследование в их отношении вновь могут возобновить. Об этом изданию sportschau.de сообщил глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер.

Специалисты ВАДА проверяли данные московской лаборатории, в результате выявлены нарушения, из-за которых российским спортсменам запрещено выступать на международных спортивных соревнованиях под своим флагом, в том числе и в Олимпиаде. Юнгер сообщил, что полученные в ходе расследования данные могут послужить основанием для возобновления расследования в отношении уже оправданных ранее российских спортсменов.

В пятницу 27 декабря глава РУСАДА направил в ВАДА ряд документов, в России отказались принимать санкции и требуют пересмотра дела.

- Сейчас неизбежен юридический спор, который может затянуться до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа, - сообщает в sportschau.de.

ИСТОЧНИК KP.RU