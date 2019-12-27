2019-12-27T22:43:01+03:00
В мире

В США школьникам официально разрешили прогуливать учебу ради участия в акциях протеста

Такая возможность появится только раз в год и только в одном округе штата Вирджиния
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дети смогут легально раз в год прогуливать урокиДети смогут легально раз в год прогуливать урокиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американским школьникам из округа Фэрфакс в Вирджинии разрешили брать отгул ради участия в акциях протеста. Такой закон впервые принят и действует на территории только одного округа. Как сообщает The Washington Post, прогуливать школу по "уважительной причине" смогут не только старшеклассники, но и дети из средних классов от 12 лет.

В законе прописан отгул для проявления "гражданской активности". Что именно обозначает этот термин законодатели специально не стали уточнять, чтобы педагоги и руководство школы не смогли запрещать или наоборот содействовать участия в акциях партий, преследуя свои политические интересы.

Чтобы прогулять школу юный гражданский активист должен уведомить администрацию учебного заведения о своем отсутствии минимум за два дня до проведения пикета, сидячей демонстрации или встречи с законодателями. Запретить участнику выходить на митинг в школе не смогут - заявление носит уведомительный характер.

Оспорить прогул можно будет только, если причина пропуска занятий покажется педагогу сомнительной. Для этого нужно будет обращаться в региональное управление образования.

С прогулами школьников сталкиваются даже звездные родители, так Дэвид Бэкхем через соцсети вычислил, что его сын не ходит на занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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