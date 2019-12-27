В Германии пассажиры трамвая "сели за руль", когда машинист потерял сознание
В Германии пассажиры трамвая были вынуждены экстренно научиться управлять электротранспортом. Машинист потерял сознание, и людям в салоне пришлось его "подменить".
Все произошло в городе Бонн поздним вечером, около часа ночи. Трамвай проезжал мимо остановок, не высаживал и не забирал людей. Тогда пассажиры заподозрили неладное. Попытки связаться с машинистом успехом не увенчались. Не срабатывало и экстренное торможение. В итоге двое пассажиров выбили окно в кабину. Внутри они обнаружили машиниста, потерявшего сознание.
Как пишет General Anzeiger, пассажиры связались с компанией, которой принадлежит трамвай. После того, как им объяснили принципы управления электротранспортом, люди смогли остановить состав.
Отмечается, что никто серьезно не пострадал. Почему машинист потерял сознание, и о его текущем самочувствии, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU