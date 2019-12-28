2019-12-28T00:30:43+03:00
Политика

Президент Чехии может отказаться от поездки в Москву из-за позиции МИД РФ по событиям 1968 года

Земан допустил, что не воспользуется приглашением посетить празднования 75-летия Победы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Чехии может отказаться от поездки в Москву из-за позиции РФ по событиям 1968 годаПрезидент Чехии может отказаться от поездки в Москву из-за позиции РФ по событиям 1968 годаФото: REUTERS
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отказаться от визита в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной. По его словам, всему виной позиция МИД России по поводу событий августа 1968 года, когда был совершен ввод войск Варшавского договора в Чехословакию.

- Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы, а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: "Что если бы вы перелистнули страницу и перестали бы вспоминать о годовщине?", - сказал Земан.

Президент Чехии таким образом отреагировал на высказывание МИД РФ о принятии в европейской стране закона, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками ВД в 1968 году. В ведомстве подчеркнули, что это вряд ли благоприятно отразится на сотрудничестве между двумя странами, а также, что с "большим разочарованием" узнали о принятии закона. Такую реакцию Земан назвал "абсолютной наглостью".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Президент Чехии может отказаться от поездки в Москву из-за позиции МИД РФ по событиям 1968 года
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