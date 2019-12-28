2019-12-28T00:51:00+03:00
Общество

РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями

Глава всемирного антидопингового агенства считает, что последствия ограничительных мер защитят "чистый" спорт во всем мире
Мария ИГНАТЬЕВА
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РУСАДА направили в WADA уведомлении о несогласии с санкциямиРУСАДА направили в WADA уведомлении о несогласии с санкциямиФото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство завило, что получило уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта от РУСАДА. Однако с претензиями WADA не согласно, агенство намерено защищать свою позицию в арбитражном суде.

- WADA подтверждает, что сегодня организация получила официальное уведомление со стороны РУСАДА, в котором выражено несогласие с единогласным решением исполкома WADA от 9 декабря согласиться с рекомендациями комитета по соответствию и признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации на срок в четыре года и наложить ряд дополнительных санкций, - сообщили в пресс-службе агенства.

Там также подчеркнули, что убеждены в правильности своего решения. Более того, как заявил глава WADA Крейг Риди, вероятность жестких последствий санкций для России очень "жесткие". По его словам, это позволит защитить целостность "чистого" спорта во всем мире.

Напомним, после того, как WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия» Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года.

РУСАДА сообщило, что спортсменов из России допустят к Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна. Однако, как писал ранее сайт kp.ru, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, что такого не произойдет «ни при каком условии». Он заявил, что в крайнем случае сборная будет представлять ОКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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