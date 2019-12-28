Центр Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января

СЕГОДНЯ 01:34 2019-12-28T01:34:44+03:00

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В Москве перекрыли Тверскую, Моховую и несколько других улиц для движения транспорта. Проезд по центральной части столицы будет закрыт до 6 января, в этот период будут проходить новогодние мероприятия. В том числе фестиваль "Путешествие в Рождество".

Для жителей и гостей столицы устроят концерты, спектакли и мастер-классы, чтобы помочь окунуться в новогоднюю атмосферу.

По данным столичного Центра организации дорожного движения, ограничения начнут действовать с 28 декабря с 2:00 ночи. В привычный режим все вернется 6 января в 22:00. Пешеходам улицы будут доступны для прогулок не полностью, а лишь отрезками.

Так, "зеленый свет" для прогулок по Тверской будет гореть от Тверского бульвара до улицы Моховой; улицы Моховой от Воздвиженки до Тверской улицы; улицы Охотный Ряд от улицы Моховой до Театрального проезда; Театрального проезда от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки.

ИСТОЧНИК KP.RU