Минобороны РФ заявило о готовящейся против российской армии информационной атаке

СЕГОДНЯ 02:05 2019-12-28T02:05:40+03:00

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Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что против российский армии готовится информационная кампания. По его словам, за этим стоят иностранные государства.

- У нас есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов, - заявил замминистра в интервью для газеты "Красная звезда".

Он уточнил, что в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, которое будет направлено против руководства Вооруженных сил страны. Речь идет о руководстве всех уровней: от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства.

Цаликов уверен, что информационную атаку направят на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии. Для этих целей будут использованы, как считает замминистра, "грязные методы информационной борьбы". Ответом будет "честная и открытая работа".

ИСТОЧНИК KP.RU