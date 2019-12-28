СЕГОДНЯ 02:35 2019-12-28T02:35:12+03:00

Президента Австрии пригласили в Москву для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне Фото: REUTERS

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Президента Австрии Александера Ван дер Беллена пригласили принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдет в Москве 9 мая 2020 года. Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что главе государства направили официальное письмо.

- Мы передали приглашение Владимира Владимировича Путина президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену приехать в Москву на торжества на празднование 9 мая. 75-летие Победы будет во многом определять нашу работу в будущем году. Мы к этому готовимся, - сказал диппредставитель.

В администрации президента подтвердили получение приглашения. Как пишет ТАСС, в пресс-службе австрийского лидера пообещали своевременно объявить о "возможном участии президента".

Как писал сайт kp.ru, официальные приглашения отправлены в большинство столиц Европейских стран, так, например, свое участие подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. В праздновании знаковой не только для России, но и для всего мира даты, примут участие премьер-министр Индии Нарендру Моди, президент Сербии Александр Вучич.

ИСТОЧНИК KP.RU