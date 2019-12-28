Группа "Кино" выпустила новый клип

СЕГОДНЯ 03:50 2019-12-28T03:57:09+03:00

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Музыканты известной российской рок-группы "Кино" записали новую версию на песню "Троллейбус". В ней звучит вокал Виктора Цоя. Участник коллектива Алексей Титов выложил видео на своем канале в YouTube.

Сообщается, что на песню был наложен голос погибшего в 1990 году фронтмена группы. Новая вариация песни звучит в более тяжелой аранжировке, соответствуя интересам современной молодежи. В такой версии песню услышать фанаты группы на их концерте. Впервые за 30 лет после распада "Кино" соберется, чтобы выйти на сцену.

Концерты запланированы на 2020 год. Группа выступит в Москве и Санкт-Петербурге. О гастрольном туре по России пока не сообщается. Как писал сайт kp.ru, сын музыканта собрал участников группы, чтобы дать два двухчасовых концерта после 30-летней паузы.

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ИСТОЧНИК KP.RU