СЕГОДНЯ 05:48 2019-12-28T05:48:10+03:00

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На Гавайях обнаружили обломки пропавшего вертолета. Он исчез с радаров в районе острова Кауаи. Спасатели ведут поиски выживших.

Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на полицейское управление Кауаи, вертолет упал в районе национального парка Коук, который находится вблизи каньона Ваймеа в северо-западной части острова.

- Мы подключили дополнительные ресурсы, поиск выживших продолжается, - цитирует представителей местной полиции агенство.

Известно, что на борту были шесть пассажиров и один пилот. Об их судьбе на данный момент ничего не известно. Когда вертолет пропал с радаров, он находился в небе над побережьем Напали острова Кауаи. Это было в четверг, 26 декабря вечером. Береговая охрана США задействовала в поисково-спасательной операции вертолет, катер и другие ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU