В Уругвае изъяли почти 4,5 тонны кокаина

СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-28T06:24:26+03:00

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В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина, ее вес составил 4,4 тонны. Груз должен был отправится в африканский порт Ломе в столице Того.

Как пишет издание Pais, изъятие происходило в порту Монтевидео. Наркотик был в спрессованных брикетах, загруженных в контейнеры. Стоимость партии оценили примерно в миллиард долларов. Чуть позже в департаменте Сориано изъяли еще около тонны кокаина. На месте погрузки задержали владельцы грузовой компании.

- Речь идет о крупнейшей в истории страны конфискации, - сказал руководитель таможни Уругвая Хайме Борхи.

Власти отмечают, что спрессованные брикеты кокаина находились в контейнерах с бобами. Руководитель таможни сообщил, что экспорт сои организовала молодая компания. Сотрудникам местной полиции удалось установить кому она принадлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU