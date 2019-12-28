2019-12-28T07:15:22+03:00
Происшествия

На Гавайях обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета

Судьба еще одного остается неизвестной
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Гавайях обнаружили ела шести человек, погибших при крушении вертолетаНа Гавайях обнаружили ела шести человек, погибших при крушении вертолетаФото: Ростислав НЕТИСОВ
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Спасатели обнаружили тела шести человек, которые погибли при крушении вертолета на гавайском острове Кауаи. Об этом сообщил глава местной пожарной службы. Он уточнил, что всего на борту было семь человек. Судьба одного из них остается неизвестной. Однако шансов на то, что при крушении кто-то выжил, по словам спасателя, нет.

- Можем подтвердить, что на борту было семь человек и мы нашли шесть тел. Нет никаких свидетельств, что могут быть выжившие, - заявил Конохо.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, спасатели обнаружили обломки вертолета. Тогда у них были надежды, что кто-то сумел выжить. С радаров вертолет пропал в четверг, 26 декабря вечером. Он выполнял экскурсионный полет над побережьем. На борту находились двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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