2019-12-28T07:40:44+03:00
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказалась помогать Украине

Киев рассчитывал на военную поддержку, но получил лишь финансовую и политическую
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить Украине военную помощь.

Сайт kp.ru писал, что о неудачных переговорах сообщил министр иностранных дел соседней страны Вадим Пристайко. Он поблагодарил Берлин за финансовую и политическую поддержку и выразил сожаление в связи с тем, что запрос о военной помощи был отклонен.

По мнению Пушкова, дело в том, что глава МИД делал акцент на сохранении Украины как нации.

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

"Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.

Стоит отметить, что незадолго до этого Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине. По этому факту была начата проверка Сенатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк ввел новую функцию - забытые в банкомате деньги возвращаются на карту
На Украине признались в "позорном" импорте картофеля из Африки
Пушков объяснил, почему Германия отказалась помогать Украине
На Гавайях обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета
В Уругвае изъяли почти 4,5 тонны кокаина
На Гавайях обнаружили обломки пропавшего вертолета
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Группа "Кино" выпустила новый клип
В Ямале на нефтегазовом месторождении после хлопка газа произошел пожар
Президента Австрии пригласили в Москву для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне
Минобороны РФ заявило о готовящейся против российской армии информационной атаке
Центр Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января
Российский посол в Польше объяснил позицию Москвы по истории Второй мировой войны
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Президент Чехии может отказаться от поездки в Москву из-за позиции МИД РФ по событиям 1968 года