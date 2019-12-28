Пушков объяснил, почему Германия отказалась помогать Украине

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-28T07:40:44+03:00

Киев рассчитывал на военную поддержку, но получил лишь финансовую и политическую

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Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить Украине военную помощь.

Сайт kp.ru писал, что о неудачных переговорах сообщил министр иностранных дел соседней страны Вадим Пристайко. Он поблагодарил Берлин за финансовую и политическую поддержку и выразил сожаление в связи с тем, что запрос о военной помощи был отклонен.

По мнению Пушкова, дело в том, что глава МИД делал акцент на сохранении Украины как нации.

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

"Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.

Стоит отметить, что незадолго до этого Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине. По этому факту была начата проверка Сенатом.

ИСТОЧНИК KP.RU