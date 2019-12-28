2019-12-28T07:52:43+03:00
Политика

На Украине признались в "позорном" импорте картофеля из Африки

Незалежная больше не может конкурировать с другими странами в сельском хозяйстве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукцииУкраина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Украина стала сильно зависеть от импорта сельскохозяйственной продукции. Ситуация настолько плачевна, что картофель завозится даже из Африки.

По мнению главы Союза украинского селянства Ивана Томича, это является настоящим "позором". Киев больше не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере сельского хозяйства.

"Впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта", - посетовал Томич, выступая на новогодней пресс-конференции, которая транслировалась YouTube-каналом GolosTV UA.

Он указал на то, что глубина импортозависимости "катастрофически" нарастает по многим продуктам, в частности, трудоемким, таким как овощи и животноводческая продукция.

Сайт kp.ru писал о том, что зона свободной торговли между Россией и Украиной в рамках СНГ перестала работать еще в 2015 году. Кроме того, с обеих сторон было введено эмбарго на ряд товаров, однако за последнее время товарооборот между странами не только не сократился, но и значительно вырос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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