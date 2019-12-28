2019-12-28T08:46:53+03:00
Общество

Названы самые популярные у россиян гаджеты в 2019 году

Главным аксессуаром уходящих месяцев стали беспроводные наушники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетовРоссияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетовФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В уходящем году россияне почти не обновляли свои гаджеты, предпочитая покупать дополнительные устройства, такие как смарт-часы, фитнес-трекеры и беспроводные наушники. По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов остался практически на прежнем уровне, а вот продажи аксессуаров выросли на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.

Ритейлеры сообщают, что наибольшей популярностью у жителей России пользовались беспроводные наушники. За год продажи выросли более чем втрое, в основном за счет Apple, Samsung и Xiaomi. По данным "М.Видео-Эльдорадо", самыми покупаемыми стали спортивные модели и True Wireless.

В "Связном" же отметили рост продаж "умных" часов. Чаще всего россияне делали выбор в пользу устройств из ценового диапазона 30-40 тысяч рублей.

"Девайсы помогают следить за своей активностью и здоровьем, выполняют имиджевую роль, с их помощью можно даже в одно касание оплачивать покупки", - прокомментировали ситуацию в "М.Видео-Эльдорадо".

Ожидается, что в 2020 году тренд на приобретение аксессуаров станет еще заметнее. Это произойдет, в основном, за счет увеличения сегмента "умных" колонок с голосовым ассистентом и датчиков для "умного" дома, передает РИА Новости.

Лучшие гаджеты 2018 года выбирали сами пользователи. Сравнить предпочтения россиян за несколько лет можно на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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