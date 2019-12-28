"Слишком лицемерно": Байден отказался давать показания против Трампа

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-28T09:00:57+03:00

Вероятный противник действующего президента США на выборах считает, что участие в процессе импичмента может быть использовано против него

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не будет давать показания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, даже если Сенат Конгресса направит ему соответствующую повестку.

По словам вероятного противника главы государства на ближайших выборах, со стороны законодателей было бы "слишком лицемерно" делать такой запрос. Демократ считает, что этого вообще не произойдет. Байден уверен, что Трамп воспользовался бы возможностью переключить внимание общественности с себя на него самого.

"Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", - сказал политик в интервью газете The Des Moines Register.

Сайт kp.ru писал, что процедура импичмента была возбуждено после того, как главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Сообщалось, будто Трамп уговаривал его начать расследование в отношении сына Байдена в обмен на военную и финансовую помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU