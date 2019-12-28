2019-12-28T09:18:11+03:00
Происшествия

"Черные ящики" с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут в Москву

Расшифровкой бортового самописца займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Самолет врезался в жилой дом при взлетеСамолет врезался в жилой дом при взлетеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Казахстан передаст Международному авиационному комитету бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой пассажирского самолета. Расшифровкой "черных ящиков" займутся специалисты из Москвы. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.

Он рассказал, что вице-премьер Казахстана Роман Скляр разговаривал с председателем МАК в день трагедии 27 декабря. Было решено, что вечером в субботу в 18:40 в страну прилетит эксперт из России.

"Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", - цитирует РИА Новости Камалиева.

Напомним, что самолет авиакомпании Bek Air разбился утром в пятницу, 28 декабря, близ аэропорта Алма-Аты. Лайнер должен был вылететь в Нур-Султан, но врезался в двухэтажный жилой дом при наборе высоты.

Изначально сообщалось о 100 пассажирах, включая пятерых членов экипажа, и 15 погибших, однако позже выяснилось, что людей на борту было лишь 98. Жертв тоже меньше - 12 человек, еще несколько десятков пострадали.

Сайт kp.ru писал, что 28 декабря объявлен в Казахстане днем траура.

Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авиакатастрофа в Казахстане: Fokker-100 рухнул на жилые дома»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский назвал победой выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов
МВД Казахстана рассматривает несколько версий крушения самолета в Алма-Ате
Российские следователи возбудили дело в связи с обстрелом Донбасса
"Черные ящики" с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут в Москву
"Слишком лицемерно": Байден отказался давать показания против Трампа
Названы самые популярные у россиян гаджеты в 2019 году
Сбербанк ввел новую функцию - забытые в банкомате деньги возвращаются на карту
На Украине признались в "позорном" импорте картофеля из Африки
Пушков объяснил, почему Германия отказалась помогать Украине
На Гавайях обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета
В Уругвае изъяли почти 4,5 тонны кокаина
На Гавайях обнаружили обломки пропавшего вертолета
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Группа "Кино" выпустила новый клип
В Ямале на нефтегазовом месторождении после хлопка газа произошел пожар
Президента Австрии пригласили в Москву для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне
Минобороны РФ заявило о готовящейся против российской армии информационной атаке
Центр Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января
Российский посол в Польше объяснил позицию Москвы по истории Второй мировой войны
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Президент Чехии может отказаться от поездки в Москву из-за позиции МИД РФ по событиям 1968 года