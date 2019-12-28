"Черные ящики" с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут в Москву
Казахстан передаст Международному авиационному комитету бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой пассажирского самолета. Расшифровкой "черных ящиков" займутся специалисты из Москвы. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.
Он рассказал, что вице-премьер Казахстана Роман Скляр разговаривал с председателем МАК в день трагедии 27 декабря. Было решено, что вечером в субботу в 18:40 в страну прилетит эксперт из России.
"Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", - цитирует РИА Новости Камалиева.
Напомним, что самолет авиакомпании Bek Air разбился утром в пятницу, 28 декабря, близ аэропорта Алма-Аты. Лайнер должен был вылететь в Нур-Султан, но врезался в двухэтажный жилой дом при наборе высоты.
Изначально сообщалось о 100 пассажирах, включая пятерых членов экипажа, и 15 погибших, однако позже выяснилось, что людей на борту было лишь 98. Жертв тоже меньше - 12 человек, еще несколько десятков пострадали.
Сайт kp.ru писал, что 28 декабря объявлен в Казахстане днем траура.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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