МВД Казахстана рассматривает несколько версий крушения самолета в Алма-Ате

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-28T09:35:11+03:00

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Следователи рассматривают сразу несколько версий крушения лайнера под Алма-Атой. Наиболее вероятными причинами авиакатастрофы считаются техническая неисправность, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.

По словам главы ведомства Ерлана Тургумбаева, правоохранители продолжают проверять работу наземных и авиационных служб, осматривать место происшествия, опрашивать ответственных лиц, свидетелей и пассажиров. С потерпевшего крушение самолета уже изъяты бортовые самописцы и журнал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

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ИСТОЧНИК KP.RU