МВД Казахстана рассматривает несколько версий крушения самолета в Алма-Ате
Следователи рассматривают сразу несколько версий крушения лайнера под Алма-Атой. Наиболее вероятными причинами авиакатастрофы считаются техническая неисправность, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.
По словам главы ведомства Ерлана Тургумбаева, правоохранители продолжают проверять работу наземных и авиационных служб, осматривать место происшествия, опрашивать ответственных лиц, свидетелей и пассажиров. С потерпевшего крушение самолета уже изъяты бортовые самописцы и журнал.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
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ИСТОЧНИК KP.RU
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