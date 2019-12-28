2019-12-28T10:35:15+03:00
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдет 29 декабря

Украинская сторона передаст 87 человек, а ДНР и ЛНР - 55
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обмен пленными пройдет на этой неделеОбмен пленными пройдет на этой неделеФото: REUTERS
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Киев договорился с Донбассом об обмене военнопленными по принципу "всех на всех". Процедура будет проведена еще до наступления Нового года, как и договаривались лидера "нормандской четверки".

Представители сторон встретятся в воскресенье, 29 декабря. Украина освободит 87 человек, а Донецкая и Луганская народные республики - 55. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Несмотря на все преграды с украинской стороны, нам все-таки удалось договориться. Предварительная дата - воскресенье, 29 число. Если украинская сторона выполнит все взятые на себя обязательства, то мы действительно сможешь провести этот обмен. Долгожданный обмен", - сказала омбудсмен в эфире телеканала "Россия 1".

Сайт kp.ru писал, что десять дней назад стороны уже пытались договориться об обмене, но тогда Киев сорвал процесс, саботируя рекомендации "нормандской четверки".

Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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