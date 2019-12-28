2019-12-28T10:45:26+03:00
Политика

Песков: распорядок дня 5-летней дочери вызывает "внутренние рыдания"

Маленькая Надя профессионально занимается фигурным катанием и посещает множество занятий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Татьяна Навка с дочерью НадейТатьяна Навка с дочерью НадейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что "рабочий день" пятилетней дочери Нади во многом сопоставим с его собственным.

Девочка с раннего детства профессионально занимается фигурными катанием, посещает множество занятий и недавно даже выступила в ледовом шоу "Спящая красавица" своей мамы Татьяны Навки. Сайт kp.ru писал, что Наде досталась небольшая роль, но она сумела показать сложнейшие элементы.

"Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу. Но Таня (Татьяна Навка, супруга Пескова - прим. ред.) сама имела такое детство, все время тренировалась профессионально, будучи в спорте. И она считает, что дочка так же должна продолжать. Хотя дисциплина - это всегда хорошо", - поделился мнением представитель Кремля.

Он рассказал, что иногда даже спорит с женой о том, как много должна тренироваться их младшая дочь. Приходится "отстаивать права ребенка". Что касается развлечений, то обеих своих дочерей Песков старается баловать. У маленькой Нади любимое занятие - это есть попкорн под мультики в кинотеатре, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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