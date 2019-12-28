Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на турнире Bellator

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-28T10:37:28+03:00

Федор Емельяненко за свою карьеру одержал 38 побед в боях на турнирах по смешанным единоборствам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За сутки до боя Федора Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам под эгидой промоушена Bellator прошла церемония взвешивания. Под весовую категорию подошли как Емельяненко, так и его противник Куинтон Джексон.

Согласно официальным данным взвешивания, вес Емельяненко составил 109,09 кг. А вот американец Джексон оказался тяжелее на 11,11 кило - его показатели составили 120,2 кг.

43-летний Федор Емельяненко за свою карьеру одержал 38 побед в боях на турнирах по смешанным единоборствам. Он проиграл шесть раз, один бой признали несостоявшимся. 41-летний Джексон одержал победу в 38 боях, а проиграл - 13 встреч.

Отметим, что соперник Емельяненко по бою американец Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), другого крупного промоушена в мире смешанных единоброств. Свой последний на данный момент поединок Емельяненко провел 26 января 2019 года. Он уступил на 35-й секунде американцу Райану Бейдеру, пропустив удар нокаутом в первом раунде.

ИСТОЧНИК KP.RU