Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на турнире Bellator
За сутки до боя Федора Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам под эгидой промоушена Bellator прошла церемония взвешивания. Под весовую категорию подошли как Емельяненко, так и его противник Куинтон Джексон.
Согласно официальным данным взвешивания, вес Емельяненко составил 109,09 кг. А вот американец Джексон оказался тяжелее на 11,11 кило - его показатели составили 120,2 кг.
43-летний Федор Емельяненко за свою карьеру одержал 38 побед в боях на турнирах по смешанным единоборствам. Он проиграл шесть раз, один бой признали несостоявшимся. 41-летний Джексон одержал победу в 38 боях, а проиграл - 13 встреч.
Отметим, что соперник Емельяненко по бою американец Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), другого крупного промоушена в мире смешанных единоброств. Свой последний на данный момент поединок Емельяненко провел 26 января 2019 года. Он уступил на 35-й секунде американцу Райану Бейдеру, пропустив удар нокаутом в первом раунде.
ИСТОЧНИК KP.RU