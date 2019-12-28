Пушков призвал оставить иллюзии о примирении России и США

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-28T10:55:17+03:00

Санкции против "Северного потока-2" говорят о том, что Вашингтон не собирается налаживать отношения с Москвой

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что примирение России и США в ближайший год невозможно.

Американский президент Дональд Трамп обещал наладить отношения с Москвой, но вопреки своим словам ввел санкции в отношении газопровода "Северный поток-2".

"Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против "Северного потока-2" не оставили от них камня на камне. А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны", - написал сенатор у себя в микроблоге в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751291" frameborder="0"></iframe> Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

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ИСТОЧНИК KP.RU