В США неизвестные открыли огонь по латиноамериканцам, снимавшим клип
В результате стрельбу погибли два человека, еще шесть пострадали
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Неизвестные открыли огонь по группе молодых латиноамериканцев, которые снимали клип на парковке близ города Хьюстон штата Техас. В результате стрельбы погибли два человека, шестеро пострадали. Всем им около 20 лет. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Он рассказал, что нападавшие скрылись на автомобилях, из окон которых велся огонь. Причины случившегося выясняются, как и обстоятельства. Поиски стрелков продолжаются. Об этом сообщается в микроблоге офиса шерифа в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU