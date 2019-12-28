В США неизвестные открыли огонь по латиноамериканцам, снимавшим клип

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-28T11:17:15+03:00

В результате стрельбу погибли два человека, еще шесть пострадали

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Неизвестные открыли огонь по группе молодых латиноамериканцев, которые снимали клип на парковке близ города Хьюстон штата Техас. В результате стрельбы погибли два человека, шестеро пострадали. Всем им около 20 лет. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Он рассказал, что нападавшие скрылись на автомобилях, из окон которых велся огонь. Причины случившегося выясняются, как и обстоятельства. Поиски стрелков продолжаются. Об этом сообщается в микроблоге офиса шерифа в Twitter.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU