Жертвами теракта в Сомали стали не менее 94 человек
Теракт в сомалийской столице Могадишо привел к многочисленным жертвам. На настоящий момент известно о 94 погибших, среди которых есть полицейские и иностранцы. Такие данные предоставил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Взрыв прогремел утром в субботу, 28 декабря. Бомба была заложена в автомобиль и сдетонировала в загруженном пункте пропуска в самый час пик. Правоохранители считают, что целью террористов была налоговая служба.
"Мне сообщили, что число погибших составляет более 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и 4 иностранных гражданина", - сообщается на странице Мухаммеда в Twitter.
Число погибших и пострадавших все еще уточняетсяФото: REUTERS
Согласно данным корреспондента VOA News Харуна Марува, среди жертв теракта двое турок - работников строительной компании. Посольство республики в Сомали уже подтвердило эту информацию. Число пострадавших уточняется.
Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Сайт kp.ru писал, что весной этого года заминированный автомобиль протаранил здание правительства Сомали.
При взрыве автомобиля в Сомали погибли 94 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU