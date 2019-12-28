2019-12-28T12:20:49+03:00
Происшествия

Жертвами теракта в Сомали стали не менее 94 человек

Заминированный автомобиль взорвался на пункте пропуска в час пик [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрывНи одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрывФото: REUTERS
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Теракт в сомалийской столице Могадишо привел к многочисленным жертвам. На настоящий момент известно о 94 погибших, среди которых есть полицейские и иностранцы. Такие данные предоставил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Взрыв прогремел утром в субботу, 28 декабря. Бомба была заложена в автомобиль и сдетонировала в загруженном пункте пропуска в самый час пик. Правоохранители считают, что целью террористов была налоговая служба.

"Мне сообщили, что число погибших составляет более 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и 4 иностранных гражданина", - сообщается на странице Мухаммеда в Twitter.

Число погибших и пострадавших все еще уточняется Фото: REUTERS

Число погибших и пострадавших все еще уточняетсяФото: REUTERS

Согласно данным корреспондента VOA News Харуна Марува, среди жертв теракта двое турок - работников строительной компании. Посольство республики в Сомали уже подтвердило эту информацию. Число пострадавших уточняется.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года заминированный автомобиль протаранил здание правительства Сомали.

При взрыве автомобиля в Сомали погибли 94 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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