Жертвами теракта в Сомали стали не менее 94 человек

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-28T12:20:49+03:00

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв Фото: REUTERS

Заминированный автомобиль взорвался на пункте пропуска в час пик [видео]

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Теракт в сомалийской столице Могадишо привел к многочисленным жертвам. На настоящий момент известно о 94 погибших, среди которых есть полицейские и иностранцы. Такие данные предоставил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Взрыв прогремел утром в субботу, 28 декабря. Бомба была заложена в автомобиль и сдетонировала в загруженном пункте пропуска в самый час пик. Правоохранители считают, что целью террористов была налоговая служба.

"Мне сообщили, что число погибших составляет более 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и 4 иностранных гражданина", - сообщается на странице Мухаммеда в Twitter.

Число погибших и пострадавших все еще уточняетсяФото: REUTERS

Согласно данным корреспондента VOA News Харуна Марува, среди жертв теракта двое турок - работников строительной компании. Посольство республики в Сомали уже подтвердило эту информацию. Число пострадавших уточняется.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года заминированный автомобиль протаранил здание правительства Сомали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752286" frameborder="0"></iframe> При взрыве автомобиля в Сомали погибли 94 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU