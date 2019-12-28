2019-12-28T13:30:11+03:00
Политика

Додон рассказал, в каком свете видит Владимира Путина

Президент Молдавии восхищается умением президента "держать удар" и его позитивным настроем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игорь Додон и Владимир ПутинИгорь Додон и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин умеет сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях, а его действия соответствуют интересам большинства жителей страны. Таким впечатлением о главе государства поделился его молдавский коллега Игорь Додон.

Он рассказал, что на встречах с Владимиром Путиным может откровенно обсуждать любые вопросы, а это, в свою очередь, позволяет быстро достигать взаимопонимания. Также Додона удивляет способность российского президента даже спустя десятилетия до мельчайших деталей помнить определенные события из истории отношений двух стран.

"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — сказал глава Молдавии.

Он признался, что видит в коллеге пример "служения своему народу", а также старается перенять его позитивный настрой и "веру в будущее" страны. По словам Додона, в Молдавии прекрасно видят, что такой подход находит поддержку у большинства населения и даже за пределами РФ.

"Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее", — цитирует РИА Новости главу государства.

Сайт kp.ru писал, что ранее свое мнение о Путине высказал также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. При первой встрече российский лидер поразил его своей эрудированностью и энергичностью.

Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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