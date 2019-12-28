2019-12-28T13:41:18+03:00
Общество

Умерла Сью Лайон, исполнившая главную роль в фильме "Лолита"

Несколько дней назад в Лос-Анджелесе умерла Сью-Лайон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Сью ЛайонАктриса Сью ЛайонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лос-Анджелесе умерла Сью Лайон - американская актриса, прославившаяся благодаря главной роли в фильме "Лолита" режиссера Стэнли Кубрика. Фильм вышел на экраны в 1962 году. На момент съемок актрисе было всего 15 лет.

По словам давнего друга артистки Лайона Фила Сиракопулоса, в последнее время Сью Лайон сильно болела. Что именно стало причиной смерти, не уточняется. Обладательницы премии "Золотой глобус" не стала в возрасте 73 лет.

Согласно данным NYTimes, она скончалась в четверг, 26 декабря.

Сайт kp.ru писал, что при выборе актрисы на главную роль в фильме "Лолита" сам автор произведения Владимир Набоков одобрил кандидатуру Лайон, хотя изначально он хотел нанять взрослую женщину с детским лицом или даже карлика.

После съемок в этой киноленте, актриса появилась также в "Ночь игуаны", "7 женщин" и "Вздорный человек".

ИСТОЧНИК KP.RU

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