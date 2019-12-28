2019-12-28T15:30:59+03:00
В мире

Бэкхма поймали на вранье с приготовлением рождественского ужина: в кадр попал шеф-повар

Из-за скандала известному футболисту пришлось удалить ролик из инстаграм [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Повара разглядели за спиной футболистаПовара разглядели за спиной футболистаФото: Кадр видео
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Дэвид Бэкхем решил доказать поклонникам, что он не только хороший муж и отец четырех детей, но и неплохой кулинар. В своем инстаграм он разместил праздничный ролик, на котором гордо разделывает собственноручно приготовленную рождественскую индейку.

Поклонники сначала обратили внимание на костюм с галстуком, в котором футболист настолько ловко обращался с продуктами, что не оставил на одежде ни пятнышка, а потом увидели за плечом Бэкхема шеф-повара. Мужчина тоскливо смотрел, как футболист пытается нарубить на куски огромную индейку, которую, видимо приготовил все же не Бэкхем.

- Это же частный шеф-повар! Вы же не думали, что он готовил ужин сам! –стали писать поклонники в соцсетях.

На «кулинара» обрушился шквал критики, в итоге Дэвид Бэкхем вынужден был удалить ролик из инстаграма.

- О, и он теперь удалил видео, потому что оно выглядит неряшливо, и он делал это плохо, - писали в соцестях комментаторы.

Футболист не стал объясняться с подписчиками. Как пишет The Mirror, Бэкхем проводит Рождество в кругу семьи в Котсуолде, с женой Викторией и детьми: Бруклин ом, Ромео, Крузом и восьмилетней Харпер.

Бэкхема поймали на вранье с приготовлением рождественского ужина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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