Шесть человек погибли в Египте при столкновении туристического автобуса с грузовиком

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-28T15:46:23+03:00

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В Египте туристический автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщает портал Elbalad.news, погибли шесть человек. Россиян среди туристов не было. По данным местных журналистов, в списках поибших граждане Китая, Малайзии и Индии. Всего в автобусе находились 20 человек, большинство из них - граждане Египта.

Авария произошла на трассе в районе Айн-эс-Сохна, по предварительной версии, у грузовика лопнула шина и большегруз вылетел со своей полосы движения на противоположную, где в этот момент ехал туристический автобус.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом прервано с октября 2015 года. Такое решение приняли российские власти после теракта на борту самолета, следовашего из арабской страны в Санкт-Петербург. Вопрос восстановления полетов в пятницу 27 декабря обсудили по телефону президент России Владимир Путин с президентом Египта.

ИСТОЧНИК KP.RU