В Украине одобрили подписание мирного соглашения с "Газпромом"

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-28T16:21:53+03:00

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В правительстве Украины одобрили подписание мирного соглашения с "Газпромом". Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что планируется подписать документ до конца недели. Называли дату в 29 декабря. Ободрение с украинской стороны получено днем 28 числа. Это означает, что мирное соглашение действительно смогут подписать в воскресенье.

В соглашении сказано о снятии ареста с имущества "Газпрома" в странах Европы. Кроме того, стороны отказываются от взаимных претензий.

Ранее в России предложили украинскому "Нафтогазу" обнулить все взаимные претензии и начать с чистого листа. В Украине согласились, но с условиями, среди которых была выплата по решению Стокгольмского арбитражного суда. В пятницу 27 декабря "Газпром" выплатил 2,9 миллиардов долларов, такую сумму постановил взыскать с российской компании суд. В Украине ранее заявляли о своих претензиях на 22 миллиарда долларов - именно на такую сумму насчитали разного рода компенсации, однако, мирное соглашение не предусматривает выплат кроме тех, что были постановлены судом.

ИСТОЧНИК KP.RU