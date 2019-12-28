"Снятие Медведевой повлияло на катание Лизы": Тарасова оценила прокат Туктамышевой в Красноярске

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-28T17:25:18+03:00

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В Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию 2020 свою произвольную программу представила чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она открывала третью разминочную группу после того, как с турнира снялась Евгения Медведева.

- Отсутствие Жени и шести минут, которые были бы у Лизы на разминку сказалось. Когда ты готовишься, то рассчитываешь эти минуты - приезда на каток, разминки, одевания ботинок. И конечно снятие Жени могло полиять на катание Лизы, - сказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Туктамышева за свой прокат получила 128,89 балла. И она суммарно получила 204,63 балла. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию произвольной программы турнира среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU