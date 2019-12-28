2019-12-28T17:41:04+03:00
Спорт

"Это просто невозможно! Она такая легкая и невесомая". Тарасова осталась в восторге от проката Щербаковой на чемпионате России

За технику ученица Тутберидзе получила более ста баллов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анна Щербакова.Анна Щербакова.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На чемпионате России по фигурному катанию 2020 свою произвольную программу в последний день соревнований представила победительница прошлого первенства - Анна Щербакова. И она получила более 100 баллов за технику в прокате. Суммарно же вышел невероятный результат.

За свой прокат Анна Щербакова получила 181,94 балла. И суммарно - 261,78 балла. Такие показатели привели в восторг экспертов, следивших за состязаниями в Красноярске.

- Всем встать! Давайте все привстанем. Такого не было никогда в мире просто! Четвертым прыжком сделать четверной лутц просто невозможно. Вот что девчонки творят! Она такая легкая, просто невесомая и у нее интересная работа рук, что она себя таким образом облегчает, - заявила в прямом эфире "Первого канала" заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию произвольной программы турнира среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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