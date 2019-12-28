"Два акселя, один краше другого". Косторная проиграла Щербаковой, но Татьяна Тарасова довольна прокатом Алены

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-28T17:49:31+03:00

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На чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске свою произвольную программу представила победительница финала Гран-При 2019 в Турине Алена Косторная. Она выиграла накануне короткую программу в сибирском городе и вышла фаворитом на второй прокат.

За свое выступление Алена получила 169,97 балла. И суммарно стала промежуточно только второй - 259,83 балла.

- Два тройных акселя, один лучше другого. Были недочеты, как говорит она. В другой стороне тоже было. При таком катании Щербаковой, упорстве и таком результате Алена не сможет выиграть у Ани. Она выиграла финал Гран-При просто в одни ворота, а здесь она была чуть хуже своих собственных сил. Такое может быть, - оценила прокат Алены на чемпионате России Татьяна Тарасова в прямом эфире "Первого канала".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию произвольной программы турнира среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU