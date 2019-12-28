2019-12-28T17:59:23+03:00
Спорт

"Она сегодня не сделала свое". Тарасова - о выступлении Трусовой на чемпионате России в Красноярске

Ученица Этери Тутберидзе заняла только третье место на первенстве страны
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова.Александра Трусова.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обладательница самого большого количества четверных прыжков в своем арсенале фигуристка Александра Трусова на чемпионате России 2020 в Красноярске закрывала прокат в произвольной программе. Однако же ей не удалось исполнить все чисто.

Она получила 149,88 за свое произвольное выступление и суммарно вышло 226,34 балла. Такой итоговый результат позволил Трусовой занять лишь третье место в итоговом протоколе.

- Она сегодня не сделала свое. Саша перестояла - делает очень быстро прыжки. Для нее, другого человека, как раз. Мне так кажется - я не ее тренер. Но мне показалось по сравнению с тем, как она их делала. Ей предстоит очень большой путь настоящего фигурного катания, она пишет историю. Никто не сделал сегодня четверной тулуп, а она его сделала, - оценила прокат Трусовой заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в прямом эфире "Первого канала".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию произвольной программы турнира среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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