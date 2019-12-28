Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

СЕГОДНЯ 18:06 2019-12-28T18:12:17+03:00

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Президент подписал закон о создании в аэропортах курительных комнат. Ранее депутаты одобрили соответствующий законопроект, позже было получено согласование и от комитета Совета Федерации. Шесть лет курилки в терминалах аэропорта были запрещены - в 2013 году такие комнаты в рамках антитабачной кампании признали незаконными. В 2020 году курилки возвращаются на легальных основаниях.

В документе сказано, что комнаты для курильщиков должны быть оборудованы системой вентиляции, кроме того, стены у этого помещения в аэропортах не могут делать прозрачными.Воспользоваться услугой смогут пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс, а также те, кто следует транзитом, то есть речь идет о пассажирах, прошедших досмотр.

В России планируют также приравнять вейпы и электронные сигареты к обычным. Так что в дымить с помощью приборов, нагревающих табак, вероятно пассажирам аэропортов тоже придется в строго отведенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU