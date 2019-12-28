Закон о виноделии: Производители будут обязаны указывать место и год сбора урожая винограда
Владимир Путин в субботу 28 декабря подписал закон о виноградстве и виноделии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно документу производители и продавцы будут обязаны указывать не только сорт, но и место, а также год сбора урожая. Все вино, произведенное в России, должно иметь соответствующее обозначение. В законе появилось новое понятие «Вина России». К этой категории относятся напитки, которые сделаны из винограда, выращенного в стране. Для такого продукта запрещается использование импортного винограда, а также сусла.
Напитки крепостью больше 22 процентов не должны стоять на полках с вином, поскольку теперь такой продукт нельзя называть вином. Это также будет отмечено на бутылках.
Вином считается винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU