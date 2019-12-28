2019-12-28T19:10:20+03:00
В мире

Последняя в 2019 году акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки

Протестующие против пенсионной реформы перекрыли улицы и поджигают в центре города деревянные доски
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Протестующие требуют от властей отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 летПротестующие требуют от властей отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 летФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во Франции противники пенсионной реформы вновь устроили акции протеста в столице. Это совместная акция "желтых жилетов" и участников "Марша профсоюзов". Изначально участники шествия вели себя спокойно и не привлекали внимания полицейских, но когда колонны дошли с плакатами до выставочного центра имени Жоржа Помпиду, кто-то из толпы устроил прямо посреди дороги костер из деревянных палок. Наиболее активные участники протеста, как пишут местные СМИ, закрывали лица масками и шарфами.

Полицейским пришлось вмешаться после того, как активисты стали устраивать поджоги Фото: REUTERS

Полицейским пришлось вмешаться после того, как активисты стали устраивать поджогиФото: REUTERS

Офицерам пришлось вмешаться, что привело к столкновению протестующих с полицией. Последние были вынуждены применить слезоточивый газ. Один из участников акции протеста получил травму глаза. Мужчина представился журналистам как Джер Родригес6

Количество участников акции пока не известно Фото: REUTERS

Количество участников акции пока не известноФото: REUTERS

- Полиция оправдывает пенсионную реформу, нанося увечья, - приводит его слова группа активистов, именующих себя "желтые жилеты" в твиттере.

Один из активистов получил травму глаза Фото: REUTERS

Один из активистов получил травму глазаФото: REUTERS

Протестующие устанавливают на дорогах баррикады из ограждений, которые используют при ремонте дорог бригады.

5 декабря во Франции прошла одна из крупнейших акций протеста, на улицы Парижа и других городов вышли около 800 тысяч челок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя в 2019 году акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки
Помпео прилетел на аивабазу в Ирак с необъявленным визитом
Закон о виноделии: Производители будут обязаны указывать место и год сбора урожая винограда
Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты
"Она сегодня не сделала свое". Тарасова - о выступлении Трусовой на чемпионате России в Красноярске
"Два акселя, один краше другого". Косторная проиграла Щербаковой, но Татьяна Тарасова довольна прокатом Алены
Президент подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
"Это просто невозможно! Она такая легкая и невесомая". Тарасова осталась в восторге от проката Щербаковой на чемпионате России
Во Франции подросток убил крестом священника-педофила
"Снятие Медведевой повлияло на катание Лизы": Тарасова оценила прокат Туктамышевой в Красноярске
Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
В России нашли двойника Дженнифер Лопес