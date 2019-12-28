Последняя в 2019 году акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-28T19:10:20+03:00

Протестующие требуют от властей отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет Фото: REUTERS

Протестующие против пенсионной реформы перекрыли улицы и поджигают в центре города деревянные доски

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Во Франции противники пенсионной реформы вновь устроили акции протеста в столице. Это совместная акция "желтых жилетов" и участников "Марша профсоюзов". Изначально участники шествия вели себя спокойно и не привлекали внимания полицейских, но когда колонны дошли с плакатами до выставочного центра имени Жоржа Помпиду, кто-то из толпы устроил прямо посреди дороги костер из деревянных палок. Наиболее активные участники протеста, как пишут местные СМИ, закрывали лица масками и шарфами.

Полицейским пришлось вмешаться после того, как активисты стали устраивать поджогиФото: REUTERS

Офицерам пришлось вмешаться, что привело к столкновению протестующих с полицией. Последние были вынуждены применить слезоточивый газ. Один из участников акции протеста получил травму глаза. Мужчина представился журналистам как Джер Родригес6

Количество участников акции пока не известноФото: REUTERS

- Полиция оправдывает пенсионную реформу, нанося увечья, - приводит его слова группа активистов, именующих себя "желтые жилеты" в твиттере.

Один из активистов получил травму глазаФото: REUTERS

Протестующие устанавливают на дорогах баррикады из ограждений, которые используют при ремонте дорог бригады.

5 декабря во Франции прошла одна из крупнейших акций протеста, на улицы Парижа и других городов вышли около 800 тысяч челок.

ИСТОЧНИК KP.RU