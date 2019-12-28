Президент подписал закон о единой электронной очереди в детские сады

СЕГОДНЯ 19:26 2019-12-28T19:38:48+03:00

Родители смогут получить всю информацию от постановки на учет до выделения места с помощью госпортала

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Президент Владимир Путин подписал закон о введении единой электронной очереди в детские сады. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, принимать на обучение детей будут с помощью "региональных информационных систем". В России создается "Федеральная информационная система доступности дошкольного образования".

С помощью этой единой системы можно будет получить информацию о порядке постановки в очередь в детский сад, а также о причинах изменения своего места в этой очереди. Заявителю, то есть родителям, которые хотят получить место в детском саду для ребенка, выдадут индивидуальный номер заявления.

Из региона в единую федеральную систему будет поступать информация о численности детей, посещающих детсады, о численности детей, нуждающихся в получении мест в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU