2019-12-28T19:38:48+03:00
Общество

Президент подписал закон о единой электронной очереди в детские сады

Родители смогут получить всю информацию от постановки на учет до выделения места с помощью госпортала
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент подписал закон создании единой системы для получения мест в детсадахПрезидент подписал закон создании единой системы для получения мест в детсадахФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин подписал закон о введении единой электронной очереди в детские сады. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, принимать на обучение детей будут с помощью "региональных информационных систем". В России создается "Федеральная информационная система доступности дошкольного образования".

С помощью этой единой системы можно будет получить информацию о порядке постановки в очередь в детский сад, а также о причинах изменения своего места в этой очереди. Заявителю, то есть родителям, которые хотят получить место в детском саду для ребенка, выдадут индивидуальный номер заявления.

Из региона в единую федеральную систему будет поступать информация о численности детей, посещающих детсады, о численности детей, нуждающихся в получении мест в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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