Президент подписал закон о единой электронной очереди в детские сады
Президент Владимир Путин подписал закон о введении единой электронной очереди в детские сады. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, принимать на обучение детей будут с помощью "региональных информационных систем". В России создается "Федеральная информационная система доступности дошкольного образования".
С помощью этой единой системы можно будет получить информацию о порядке постановки в очередь в детский сад, а также о причинах изменения своего места в этой очереди. Заявителю, то есть родителям, которые хотят получить место в детском саду для ребенка, выдадут индивидуальный номер заявления.
Из региона в единую федеральную систему будет поступать информация о численности детей, посещающих детсады, о численности детей, нуждающихся в получении мест в детском саду.
ИСТОЧНИК KP.RU