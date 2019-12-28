Братанцы случайно выбросили коробку с деньгами умершего родственника

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-28T19:53:43+03:00

15 тысяч фунтов были спрятаны в две коробки, одна в другой

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В британском городе Мидсомер Нортон семья случайно выбросила коробку с 15 тысячами фунтов, это почти 1,2 миллиона рублей. Деньги обнаружили сотрудники коммунальной службы, которые разбирали отходы. Они открыли коробку, но внутри оказалась еще одна, поменьше, в ней как раз и была спрятана крупная сумма денег.

Об этом сотрудники фирмы сообщили в полицию. Владельца коробки искали при помощи камер видеонаблюдения и нашли. Оказалось, что члены семьи убирали в доме умершего недавно родственника вещи. Тогда собрали два пакета ненужных предметов и отнесли в пункт переработки.

- Они упомянули, что родственник был известен тем, что прятал деньги вокруг дома в самых необычных местах, - сообщили в фейсбуке полиции города.

Офицеры поблагодарили сотрудников фирмы переработки отходов за честность, благодаря которым семья получила такой неожиданный и ценный подарок к Рождеству.

Сайт kp.ru писал о другом похожем случае - теща перепутала пакеты и выбросила деньги с продажи квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU