2019-12-28T20:50:57+03:00
Общество

Президент подписал закон о штрафах для спекулянтов за перепродажу театральных билетов

Пойманных на таком незаконном заработке заставят выплатить штраф в размере пятикратной стоимости билета
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спекулянты заплатят штрафы за незаконную продажу билетовСпекулянты заплатят штрафы за незаконную продажу билетовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за перепродажу театральных билетов по завышенной цене. Такой незаконный вид заработка особенно развит в больших городах, в столице спекулянты могут сбыть билет на особенно популярную постановку по цене чуть ли не вдвое больше той, по какой билеты отпускают в кассах.

В Кодекс об административных правонарушениях вносят изменения о сумме штрафов. Максимальная сумма равна пятикратной стоимости билетов. Если перепродажей билетов по завышенной цене занимается фирма, то ее деятельность могут приостановить на 90 дней.

Физические лица заплатят штраф от однократной до двухкратной стоимости билета.

В случае, если в 10 раз превышена стоимость билетов, абонементов на мероприятия, которые проводят госучреждения, то штраф для должностных лиц составит от полуторакратной до двукратной цены билета. Индивидуальные предприниматели и юрлица заплатят максимум тройную стоимость билета в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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