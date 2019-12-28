2019-12-28T21:14:59+03:00
Общество

Московские власти объяснили, откуда на Тверской улице появился снег

Синоптики не прогнозируют снегопадов в центральной России до конца года, но сноубордическая горка в Москве несмотря на «аномальную» зиму начнет работать
Юлия САЛЬНИКОВА
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Снег привезли с катковСнег привезли с катковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве на улице Тверская появился снег, происхождение которого для жителей города было загадкой – осадков в столице не было. Больше того, из-за пришедшего в центральную часть России циклона погоду зимней не назовешь, синоптики говорят, что декабрь 2019 года - один из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Были дни в этом месяце, когда фиксировали исторические температурные рекорды.

Власти Москвы объяснили горожанам, что снег на Тверской настоящий, а не искусственный. Его специально завезли сюда для того, чтобы в новогодние праздники в парке Зарядье могла открыть работу сноубордическая горка:

- Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице. Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка. Там же машины режут лёд, остаётся ледяная крошка, вот её и привезли, - сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Точно такая же сноубордическая горка открыта с 13 декабря на Арбате.

- Машины всё равно нарезают снег, он остаётся, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем, - объяснил Немерюк.

В мэрии напоминают, что до 6 января участки улиц Моховая, Тверская, Охотный Ряд и Театральный проезд стали пешеходными на время проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» .

В праздник, 31 декабря с 08:00 до 23:00, машины не будут пропускать на улицы Ильинка, Большой Черкасский и Малый Черкасский переулки.

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