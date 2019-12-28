2019-12-28T21:43:15+03:00
Происшествия

В США разбился легкомоторный самолет с шестью людьми на борту

Самолет упал на автомобильную парковку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пострадавшего увезли в больницуПострадавшего увезли в больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В штате Луизиана США разбился легкомоторный самолет. По данным телеканала Fox, на борту находилось шесть человек. Известно, что самолет вылетел из аэропорта и упал в 1,5 километрах от него прямо на автомобильную парковку магазина Walmart.

Спасатели выдвинулись на место крушения. Пять человек, находившихся на борту, погибли. Одного человека вытащили из под завалов живым. Он госпитализирован.

Губернатор Джон Бел Эдвардс в твиттер выразил соболезнования:

- Душераздирающие новости. Я молюсь за семьи погибших и раненых,-написал он в соцсетях.

Очевидцы сообщили, что самолет вероятно задел линии электропередач, а при падении врезался в припаркованный автомобиль. В результате крушения воздушного судна выбило окна в здании почтового отделения, расположенного вблизи парковки, где упал самолет.

- Я был прямо на улице до крушения. Заметил самолет, он низко и кружил. Дальше раздался взрыв, затрясся мой трейлер, - рассказал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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