Меган Маркл и принца Гарри не пустили в ресторан в Канаде

СЕГОДНЯ 22:16 2019-12-28T22:19:00+03:00

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Владелец ресторана рыбопродуктов из Канады отказался пускать в свое заведение принца Гарри и Меган Маркл. Члены королевской семьи впервые проводят рождественские каникулы не в Великобритании, Гарри и Меган отправились в Канаду, чтобы провести праздник вместе с мамой Маркл.

Поужинать они решили в одном из ресторанов Северном Сааниче, остров Ванкувер чтобы забронировать столик к владельцам заведения направили помощников. Но Бев и Пьер Коффель, чей ресторан выбрали принц и его супруга, узнав, кто хочет прийти к ним в заведение, решительно отказали.

Отказ не был принят, и Пьеру вскоре позвонили на сотовый телефон.

- Они спросили:« Как вы узнали, кто мы? » И я сказал: «Это было не слишком сложно», - рассказал владелец ресторана.

Тем не менее он настаивал на своем – принц Гарри и Меган Маркл не смогут поесть в его ресторане морепродукты потому что заведение «не отвечает требованиям безопасности», владельцы не гарантируют, что известную чету не побеспокоят во время ужина.

- Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего, - сказала жена ресторатора, ее слова приводит The Mirror. - Пусть они будут в тишине и покое. Я желаю им всем уединения, которое они могут получить. Они заслужили это.

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ИСТОЧНИК KP.RU