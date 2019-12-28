Радикалы заблокировали СИЗО в Киеве, чтобы сорвать обмен задержанными в Донбассом

СЕГОДНЯ 22:25 2019-12-28T22:30:19+03:00

Националисты собираются у стен СИЗО и суда в Киеве Фото: REUTERS

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В Киеве националисты пытаются сорвать обмен задержанными "всех на всех" с Донбассом. В субботу 28 декабря группа радикалов собралась у Лукьяновского СИЗО, где находятся трое бывших сотрудников спецназа "Беркут". Эти люди в списке людей "на обмен" с Добассом.

По мнению участников акции, если им удастся заблокировать вывоз "беркутовцев" из СИЗО, то процедура обмена будет считаться сорванной.

Как сообщает ТАСС, националисты координируют свои действия через социальные сети. Кампания получила название "Удержать "Беркут". В Сети они призывают собраться у СИЗО, а также у здания киевского суда, где рассматривают дело о стрельбе на "Майдане". У суда собрались порядка 200 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен планируется 29 декабря. Но верификация списков еще не закончена. Украинских журналистов в контрольно-пропускной пункт в Горловке, где пройдет процедура обмена, не пустят. Фото и видео по окончании процедуры предоставят им сотрудники администрации украинского президента.

Обменять 29 числа планируют со стороны Киева 55 человек, из Донбасса в Киев - 87 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU