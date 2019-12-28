Путин подписал закон о выделении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми
Президент Владимир Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми и беременных. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. По новым санитарным нормам такая категория арестованных должна находиться отдельно от других обвиняемых и подозреваемых.
В случае, если ребенок до трех лет оказывается вместе с матерью в СИЗО, то им должны предоставить камеру, где на одного несовершеннолетнего приходится минимум четыре квадратных метра. В документе сказано, что улучшение условий содержания в СИЗО женщин с детьми должно «способствовать их исправлению».
В начале декабря депутаты Госдумы одобрили законопроект об улучшении содержания в изоляторах женщин с детьми. Автором законодательной инициативы стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов просил отпускать на время судебных разбирательств из СИЗО женщин с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU