Киевский суд отпустил трех бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о "евромайдане"

СЕГОДНЯ 00:47 2019-12-29T00:47:26+03:00

Противостояние "Беркута" и протестующих на Майдане в феврале 2014 года. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Во время оглашения решения суда националисты скандировали "Позор"

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Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения бывшим бойцам спецназа "Беркут", которые обвиняются по делу о "евромайдане" в 2014 году.

- Суд постановил, апелляционные жалобы обвиняемых Зинченко, Аброськина, Янишевского, Маринченко и Тамптуры удовлетворить частично. Суд решил изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, - объявила решение председательствующая судья Маргарита Васильева.

Когда зачитывалось решение суда, присутствующие националисты скандировали "Позор", выражая свое несогласие.

Напомним, обвиняемые Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамптура подозреваются в расстреле протестующих на площади Независимости в столице Украины.

Как писал сайт kp.ru они были задержаны в апреле 2014 года. Одних отправили под круглосуточный домашний арест, других в СИЗО. Бойцов "Беркута" в воскресенье планируют обменять на удерживаемых в Донбассе лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU