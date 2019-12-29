2019-12-29T01:23:00+03:00
Общество

Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря

Худрука театра "Современник" похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с Галиной Волчек пройдет в театре, где она проработала больше 45 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабряПрощание с Галиной Волчек состоится 29 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прощание с Галиной Волчек, художественным руководителем московского театра "Современник" состоится 29 декабря. Оно пройдет в театре, где она проработала больше 45 лет.

- Прощание с Галиной Борисовной начнется в 9 часов утра, гражданская панихида в 11.00, а в два часа пройдут похороны на Новодевичьем кладбище, - цитирует пресс-службу "Современника" РИА Новости.

Напомним, Волчек была госпитализирована 24 декабря. В медицинских кругах сообщали, что у худрука "Современника" начались осложнения на сердце и почках. Она была подключена к аппарату ИВЛ. В какой-то момент у актрисы начали отказывать органы.

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. Как сообщал сайт kp.ru, по предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга и легких.

Коллеги худрука "Современника" с теплом вспоминают об актрисе. Ее смерть стала для них большой потерей. Похоронят Галину Волчек рядом с Зыкиной и Гурченко.

Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

ИСТОЧНИК KP.RU

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