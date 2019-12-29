Террористы атаковали сирийскую армию в Идлибе

СЕГОДНЯ 01:50 2019-12-29T01:50:29+03:00

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Позиции сирийских военных в провинции Идлиб в районе города Джарджаназ были атакованы террористами. Как сообщил, руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, правительственные силы дважды подвергались нападениям.

- В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжелым вооружением, - сообщил Боренков.

Отмечается, что сирийские военные отбили все атаки боевиков. Правительственные силы не потеряли своих солдат при атаках. По словам Боренкова, террористы напали в направлении Дэйр-Эль-Гарби - Мейсруна и Маар-Шурин - Джарджаназ. В результате убиты или ранены до 30 человек.

Сайт kp.ru писал ранее, что во второй половине декабря боевики пытались прорвать оборону сирийской армии, применив заминированный бронеавтомобиль, которым управлял смертник. В результате погибли шесть сирийских военнослужащих, еще 13 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU