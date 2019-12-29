СЕГОДНЯ 05:30 2019-12-29T05:30:09+03:00

В Мексике шесть человек погибли при вооруженном нападении на заправку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Мексике неизвестные напали на заправочную станцию. В результате погибли шесть человек, еще пятеро получили огнестрельные ранения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Инцидент произошел в центральном мексиканском штате Гуанахуато.

- В происшествии погибли шесть человек, еще пять раненых находятся в различных больницах, - цитирует местную администрацию издание Milenio.

Очевидцы происшествия рассказывают, что нападавших было несколько. Они приехали к АЗС на машинах и открыли огонь по людям, которые в тот момент находились на заправке. После этого злоумышленники скрылись.

Известно, что атака произошла около трех часов ночи по местному времени возле ярмарки. На месте работают 60 агентов министерства общественной безопасности.

Сайт kp.ru писал ранее о перестрелке на авторынке в Мексике. Тогда погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU