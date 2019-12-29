СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-29T05:41:45+03:00

В Польше объяснили слова Путина о дипломате, поддержавшем идею выслать евреев в Африку Фото: REUTERS

В европейской стране заявили, что это вмешательство во внутренние дела государства [видео]

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Польский журналист Марек Щверчиньский заявил, что высказывание президента России Владимира Путина о после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны. По его мнению, российский лидер пытался "рассорить"Польшу с ее союзниками.

- Россия сделает многое, чтобы подорвать нашу точку зрения, которая могла бы привлечь внимание всего мира", - написал он на портале Polityka.pl.

Журналист также объяснил слова Путина желанием «опозорить» Польшу перед союзниками. Он также считает, что в следующем году в мире начнется борьба за формулирование истории и Варшава должна дать ответ России.

- Итак, мы вступаем в новый год с новой войной или, скорее, с новой кампанией в продолжающейся войне. Необходимо ответить на новую кампанию, в которой поляки будут считаться ведущими русофобами в Европе, - добавил Щверчиньский.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю. Российский лидер высказался об обещании посла Польши в Германии воздвигнуть памятник Гитлеру. Посла РФ в Польше вызвали в местный МИД, где он объяснил слова российского лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU