2019-12-29T06:09:46+03:00
Дом. Семья

В Танзании умерла самая старая в мире самка черного носорога

Животному было 57 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Танзании умерла самая старая в мире самка черного носорогаВ Танзании умерла самая старая в мире самка черного носорогаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Танзании администрация заповедника Нгоронгоро, где жила самая старая самка черного носорога, сообщила что животное по клике Фауста умерла в возрасте 57 лет.

- Фауста, самка восточного черного носорога, предположительно, умерла естественной смертью в 20:29 в неволе в кратере Нгоронгоро, - написала администрация заповедника на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Фауста уже прожила на территории кратера 54 года. Под надзор ее поместили лишь три года назад по состоянию здоровья.

- Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году, когда мы были вынуждены поместить животное в неволю после нескольких нападений гиен, - добавили в заповеднике.

У Фаусты последние годы были проблемы со зрением, что осложняло ее жизнь в естественной среде. Носороги ее подвида в дикой природе живут от 37 до 43 лет, а в неволе свыше 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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