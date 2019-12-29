В Танзании умерла самая старая в мире самка черного носорога
В Танзании администрация заповедника Нгоронгоро, где жила самая старая самка черного носорога, сообщила что животное по клике Фауста умерла в возрасте 57 лет.
- Фауста, самка восточного черного носорога, предположительно, умерла естественной смертью в 20:29 в неволе в кратере Нгоронгоро, - написала администрация заповедника на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Фауста уже прожила на территории кратера 54 года. Под надзор ее поместили лишь три года назад по состоянию здоровья.
- Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году, когда мы были вынуждены поместить животное в неволю после нескольких нападений гиен, - добавили в заповеднике.
У Фаусты последние годы были проблемы со зрением, что осложняло ее жизнь в естественной среде. Носороги ее подвида в дикой природе живут от 37 до 43 лет, а в неволе свыше 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU